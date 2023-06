Solås må stå på Frp-listen

To personer er bekreftet døde etter at et mindre sportsfly styrtet i sjøen nord for Arkösund i Norrköpings kommune i Sverige.

– Vi har funnet begge som var om bord. Ved 22.30-tiden hentet vi den siste opp av vannet, sier Chirster Ekeroth i den svenske redningstjenesten til TT.

Han forteller at flyet har totalhavarert og ligger på bunnen av sjøen.

Flyet var på vei fra Polen til Dala-Järna, men endret reisemålet til Skavsta, ifølge det svenske luftfartstilsynet.

Mandag formiddag opplyser svensk politi at de to omkomne var ungarere og i 40-årene. Politiet sier de har startet en etterforskning av hendelsen.