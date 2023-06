Fredrikstad: Gjerningsmann pågrepet

Politiet etterlyser gjerningsperson etter en voldshendelse i et villastrøk torsdag, vest i Oslo.

Det melder VG.

– Vi jobber bredt med flere hypoteser og den som pr. nå later til å være sterkest er det at det skal være snakk om et grovt ran. Det ser ut som det er én gjerningsperson og at denne gjerningspersonen har tatt seg til fots mellom klokken 14 og 15 på torsdag, sier politiførstebetjent Tonje Reiten til VG.

De etterlyser en mann mellom 30 og 40 år. Han har brunt eller mørkeblondt kort hår og lyse øyne.

Mannen var ifølge politiet iført mørkegrå bukse med mange lommer, sort T-skjorte og mørke sko.