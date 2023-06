Mann ble truffet av fallskjermhopper- døde

Tidligere leder i SV og medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Audun Lysbakken, Foto: Alf Simensen / NTB

Audun Lysbakken (SV) sier det er ryddig av kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) selv å gå ut med opplysningene om at hun har vært inhabil i saker.

Lysbakken sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Til Vårt Land sier han at det er ryddig og inngir tillit til at Brenna selv opplyser at hun vært inhabil, og at regjeringen har kontroll på saken.

Lysbakkens standpunkt betyr at det ikke er flertall i komiteen for å opprette kontrollsak mot Brenna. Lysbakken måtte selv gå av som barne-, likestillings- og inkluderingsminister etter avsløringene rundt tildelingen av penger fra departementet til Sosialistisk Ungdom.