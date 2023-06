Ny forsinkelse for norske panservogner

En tidligere ansatt i OceanGate uttrykte bekymring for sikkerheten til ubåten Titan allerede i 2018, ifølge rettsdokumenter. Foto: OceanGate Expeditions via AP / NTB

En tidligere direktør i selskapet som drifter en ubåt som nå er savnet ved Titanic, hevdet i et søksmål fra 2018 at han var bekymret for sikkerheten på ubåten.

David Lochridge var direktør for marine operasjoner ved selskapet OceanGate, som tilbyr turistturer til vraket av Titanic. Han ble saksøkt av selskapet i 2018 for å ha brutt en taushetserklæring, viser rettsdokumenter.

I et motsøksmål hevdet Lochridge at han hadde fått sparken av OceanGate i januar 2018 etter at han tok opp kritiske sikkerhetsproblemer rundt OceanGates «eksperimentelle og uprøvde design av Titan». Titan er navnet på den savnede ubåten med fem personer om bord. Direktøren mener han ble sparket fra selskapet på grunn av sine advarsler.

Lochridge mente passasjerene på Titan kunne bli utsatt for fare når ubåten nådde visse dyp. I søksmålet sier han at visningsporten i den fremre delen av ubåten ble bygget for et trykk på 1300 meter, selv om OceanGate planla å ta passasjerer ned til 4000 meters dyp.

– OceanGate nektet å betale for at produsenten skulle bygge en utsiktsport som ville tåle den nødvendige dybden på 4000 meter, heter det videre. Titanic ligger på havbunnen på rundt 3800 meters dyp.

Ifølge Insider og New Republic, som først skrev om søksmålet, inngikk partene et forlik i november 2018.