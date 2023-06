Trettebergstuens venner mister verv

Påtalemyndigheten ber om 60 dagers fengsel for fire menn som var involvert i en bombespøk under et utdrikningslag i Stavanger i august i fjor, ifølge Stavanger Aftenblad.

Hendelsen fant sted på en restaurant i Stavanger sentrum 12. august. En maskert mann gikk inn på restauranten, kastet fra seg en sekk og løp fra stedet, tvitret Sørvest politidistrikt samme dag.

Politiet ble nedringt av skremte gjester og stilte bevæpnet, men det viste seg at det hele dreide seg om et utdrikningslag. Åtte personer ble innbrakt til politistasjonen etter hendelsen, og nå står fire personer tiltalt i saken.

Påtalemyndigheten ønsker 60 dagers fengsel for alle fire som var involvert i hendelsen. Forsvarerne for de involverte mener at deres klienter må frifinnes.