Tollerne beslagla 50 kilo kokain i container

Ordfører i Oslo Marianne Borgen og kronprins Haakon var til stede da Oslo kommune fredag heiste regnbueflagget utenfor Oslo rådhus. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kronprins Haakon var til stede da Oslo kommune heiste regnbueflagget utenfor Oslo rådhus fredag. Flaggheisingen markerer starten på Oslo pride.

Da regnbueflagget var heist til topps ved Oslo rådhus, sa kronprins Haakon at det var fint å få være med å feire kjærligheten, mangfoldet og friheten.

Han trakk frem at det dessverre er et alvorlig bakteppe for årets Pride, skriver kongehuset i en pressemelding.

– Det var et forferdelig angrep i fjor. Da er det viktig at vi i storsamfunnet står sammen med de skeive vennene våre. Det skal jo være trygt for alle i Norge uansett hvem man er og hvem man elsker, sa kronprinsen.

Det var mange som hadde samlet seg utenfor rådhuset for å få med seg den årlige flaggheisingen som markerer starten på Oslo pride. Der var også Oslo-ordfører Marianne Borgen og leder for Oslo pride, Dan Bjørke.

– Oslo er en by for alle, og jeg gleder meg til å feire kjærligheten og mangfoldet her på Oslo rådhus igjen. Pride handler om friheten til å være den man er, og den friheten skal vi kjempe for og feire sammen, sa Borgen.

Leder av Oslo pride, Dan Bjørke, sier han er glad for at Oslo kommune heiser regnbueflagget og tydelig tar et standpunkt for en mangfoldig hovedstad som skal ha plass til alle.

– Dette sender et tydelig og viktig signal langt utover både by- og landegrenser. I år tar vi gatene, friheten og kjærligheten tilbake, sier Bjørke.

Oslo pride feires i ni dager og avsluttes med den tradisjonelle paraden lørdag 1. juli.