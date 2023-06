Berg-og-dal-bane sporet av i Sverige- en person død

I en undersøkelse oppgir halvparten av de mellom 18 og 29 å ha reiseforsikring.

En undersøkelse som analysebyrået YouGov har gjort for forsikringsselskapet If, viser at mange nordmenn tegner reiseforsikring for sent, og at 1 av 20 satser på å klare seg uten, skriver E24.

Den største aldersgruppen som ikke har reiseforsikring er unge mellom 18 og 29.