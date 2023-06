Logan Paul-kaos i Oslo – 70 fikk helsehjelp

En mann er i Sør-Rogaland tingrett dømt til fire års fengsel for en sovevoldtekt. Foto: Terje Pedersen / NTB

En mann i 20-årene er i Sør-Rogaland tingrett dømt til fire års fengsel for sovevoldtekt av en kvinne. Mannen anker dommen.

Det var etter en fest i Stavanger sommeren 2022 at hendelsen skjedde, ifølge dommen. Kvinnen skal utpå natten ha tatt drosje hjem til sin egen bolig utenfor Stavanger. Drosjesjåføren fulgte så etter henne inn i boligen.

I retten forklarte kvinnen at hun våknet brått av at mannen hadde samleie med henne. Mannen i 20-årene forklarte derimot at det var kvinnen som initierte samleiet. Den forklaringen gikk ikke retten med på.

Tingretten har valgt å se helt bort fra mannens forklaring. Det begrunnes blant annet med at han har endret forklaring en rekke ganger underveis, samt at han ikke har klart å redegjøre for sentrale momenter.