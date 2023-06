E6 stengt i nordgående retning mot Gardermoen

Mannen i 50-årene som tidligere var mistenkt for drap på en norsk kvinne i Sverige, møter i retten om to uker, trolig tiltalt for likskjending og bedrageri.

Det sier mannens forsvarer, Stefan Liliebäck, til NTB. Saken er forhåndsberammet i Värmlands tingsrätt 11.–12. juli, men tiltalen er ikke tatt ut ennå.

– Vi venter at den kommer neste uke. Min klient vil da trolig bli tiltalt for likskjending og bedrageri. Når tiltalen foreligger, vil vi gå gjennom den sammen og avklare hvordan han stiller seg til straffskyld, sier Liliebäck.

Det var 16. mars i år at politiet fant en norsk kvinne i 60-årene død i en fryseboks på nordmannens gård i Värmland i Midt-Sverige. Han var først mistenkt for drap, men påtalemyndigheten konkluderte tidligere i juni med at det ikke var grunnlag for å si at kvinnen ble drept.