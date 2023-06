Demonstranter stormer den svenske ambassaden i Irak

En 45 år gammel mann fra Litauen ble onsdag dømt til fengsel i 11,5 år for knivdrap på en mann i Åros i Asker i september 2021. Han anker dommen.

Mannen erkjenner å ha knivstukket avdøde, men hevder det skjedde i nødverge. I dommen er det lagt til grunn at 45-åringen ble angrepet av avdøde, men at han gikk for langt i forsvarshandlingen, skriver Budstikka.

– Han opplevde situasjonen som så farlig og akutt at han var overbevist om at han selv ville blitt drept hvis han ikke forsvarte seg. Vi er derfor uenige i rettens vurdering om at han hadde andre alternativer i situasjonen som oppsto, og at han hadde tid til å handle på annen måte, sier mannens forsvarer, advokat Knut-Ole Bakke Hansen.