AFP: Politimann som skjøt fransk tenåring pågrepet

USA vurderer å stramme inn på kontrollen over eksport av brikker til bruk i kunstig intelligens til Kina ved å begrense hvor mye datakraft brikkene kan ha.

Biden-administrasjonen innførte i fjor høst en rekke nye regler for å legge hindringer i veien for Kinas halvlederindustri, samtidig med at USA setter inn milliarder for å utvikle egen industri for slike databrikker.

En av reglene som ble innført i oktober, begrenser salget av brikker med tilstrekkelig kraft til å utvikle KI-teknologi av samme type som ChatGPT.

Det er imidlertid stilt spørsmål ved hvor effektive reglene fra oktober blir når det gjelder å forsinke kinesiske selskapers utvikling av kunstig intelligens.