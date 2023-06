667 personer arrestert i Frankrike i natt

En undersøkelse viser at vernepliktiges tannhelse og vaner forverres i felt. Konklusjonen er at troppsbefalet i Forsvaret bør ta mer ansvar.

Forsvaret har sett inn i soldatenes munn i den siste utgaven av rapporten «Helse for stridsevne». Hovedfunnene de har trukket ut, er at soldatenes tannhelse forverrer seg i felt, skriver Forsvarets forum.

Til tross for at over halvparten av soldatene svarte at de pusser tennene hjemme og i leir, viser statistikken at soldatene sluntrer unna tannpussen når de kommer i felt.

– Dersom funnene bekreftes i et mer representativt utvalg, kan det tyde på at det er et stort forbedringspotensial når det gjelder tannhelsevaner og kosthold blant våre soldater, konkluderer rapporten med.