RB: Bjørnar Moxnes tatt for tyveri på Gardermoen

Moxnes tatt for tyveri av solbriller. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Olav Olsen / Aftenposten

Bjørnar Moxnes er tatt for tyveri på Gardermoen flyplass etter han tok med et par solbriller ut av butikken.

Han har fått et forenklet forelegg for forholdet.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken.

– Det er helt riktig at jeg tok med meg et par solbriller ut av en butikk på Gardermoen uten å ha betalt. Det var ikke hensikten og er jo veldig flaut, sier Moxnes til Romerikes Blad.

Han sier at han gikk rundt med brillene som han vurderte å kjøpe i butikken, men glemte å ta dem av da han forlot butikken.

Han sier han da betalte for 1199 kroner for brillene og vedtok et forenklet forelegg.

– Jeg vet at jeg kan være distré, men dette var et nytt nivå. Jeg er lei meg for det og har fått en velfortjent lærepenge. Jeg tror ubehaget i situasjonen gjør at jeg neppe gjør en sånn tabbe igjen, sier Moxnes til Romerikes Blad.

Brillene han ble tatt for å ha stjålet, er fra Hugo Boss.