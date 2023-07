Fem personer skadet etter vold i Oslo

I fjor ble pride-feiringen i Oslo stanset etter et skyteangrep der to ble drept. Flertallet har likevel tillit at årets feiring er trygg å gjennomføre. Foto: Frederik Ringnes / NTB

21 prosent av nordmenn har liten tillit til at myndighetene med politiet og PST klarer å sikre en trygg pride-feiring i år.

Mens seks av ti tror det er trygt å feire pride, og 20 prosent har ingen formening, viser Opinions samfunnsmonitor.

– Flertallet i befolkningen har stor tillit til at myndighetene vil sikre en trygg pride-markering, men samtidig har hver femte liten tillit til dette, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Årets pride-feiring er preget av et alvorlig bakteppe, da to personer ble drept og flere såret da Zaniar Matapour skjøt mot to utsteder i Oslo 25. juni i fjor.

25. juni-utvalgets evaluering av håndteringen av fjorårets terrorangrep ga politiet og PST kritikk, og mente angrepet muligens kunne vært avverget.