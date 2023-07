Nyhetsstudio: Siste nytt

Bjørnar Moxnes skal ikke umiddelbart ha gitt fra seg solbrillene etter konfrontasjon på Gardermoen, skriver VG.

Nye opplysninger viser at Moxnes ikke lenger er sikker på når han ga fra seg brillene, og at han ble med vekteren inn på et annet rom før han betalte for dem i butikken.

– Om han fikk brillene der og da eller et par minutter senere husker jeg ikke, sier Moxnes.

Lørdag formiddag møtte partilederen pressen for å svare på spørsmål. Da fortalte han at brillene ble gitt til vekteren etter første konfrontasjon.