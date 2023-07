Dobbeltdrapssiktet mann varetektsfengslet i fire uker

Mannen som er siktet for dobbeltdrapet på Sandaker natt til lørdag, er varetektsfengslet i fire uker.

Hans forsvarer, advokat Kaja de Vibe Malling, opplyser at siktede selv samtykket til varetektsfengsling.

Retten mener at det er nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis dersom han ikke holdes i varetekt. To av ukene vil siktede holdes i fullstendig isolasjon, av hensyn til bevisforspillelsesfaren.

Politiet opplyser at avhøret av mannen fortsetter i dag.

– Han forklarer seg mer detaljert om hendelsesforløpet. Han bidrar sånn sett i etterforskningen, sier politiinspektør Grete Lien Metlid.

– Utover det pågår det noe videre etterforskning.

Hvorvidt mannen erkjenner straffskyld, er ennå ikke avklart.