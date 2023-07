Fungerende Rødt-leder om Moxnes-video: Ser suspekt ut

Rødts fungereende nestleder Marie Sneve Martinussen møtte pressen mandag kveld. Foto: Javad Parsa / NTB

Mandag kveld, etter Rødts ekstraordinære landsstyremøte og 1. nestleder Marie Sneve Martinussens pressetreff, publiserte VG overvåkingsvideo fra brilletyveriet på Gardermoen.

Under pressetreffet sa Martinussen at hun ikke hadde sett bildene. Det har hun nå. Den fungerende partilederen sier følgende til Aftenposten:

– Jeg har sett videoen nå, og kan ikke se at det er noe her som strider med det Bjørnar har forklart, eller at det kommer frem ny informasjon som vi ikke hadde fra før av.

Videre sier hun:

– Når det er sagt, ser det selvfølgelig suspekt ut med det vi allerede vet er et tyveri på et overvåkingskamera. Det understreker jo også at politiet har gjort en riktig vurdering i saken ved å gi et forelegg. Det har også Bjørnar vært helt enig i.