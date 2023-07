Skamslått journalist flyttet til Moskva-sykehus

Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace bekrefter at det nå pågår en gransking av britiske spesialstyrkers oppførsel i Afghanistan, der de anklages for å ha begått urettmessige drap på sivile. Foto: AP / NTB

Britiske spesialstyrker granskes nå for urettmessige drap på sivile i Afghanistan, bekrefter forsvarsminister Ben Wallace.

Familiene til åtte afghanere, blant dem tre unge gutter, har gått rettens vei og anklager britiske spesialstyrker for urettmessige drap under to nattlige operasjoner i 2011 og 2012.

– Vi håper at de skyldige en dag vil bli stilt til ansvar, sa et av medlemmene i Noorzai-familien, den en av de to familiene, da de varslet søksmål.

En uavhengig gransking under ledelse av dommer Charles Haddon-Cave ble innledet i mars, og det er nå snart klart for en høring.