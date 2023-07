Norwegian kjøper Widerøe

En 27 år gammel mann i Oslo er tiltalt for grov menneskehandel og tvangsarbeid, etter at han i over to år skal ha truet en syk mann til å være narkotikakurér for seg.

Han skal ha tvunget fornærmede til å oppbevare og overlevere hasj og anabole steroider, kjøre pirattaxi og ta opp forbrukslån.

Fornærmede i saken lider av Jakobs syndrom, en sykdom som blant annet kan medføre lærevansker og emosjonelle problemer.

Den tiltalte skal ha fortalt fornærmede at han hadde fått gjeld til «pakistanere» etter at han hadde sendt et nakenbilde av seg til en dame.

«NN måtte betale kr 500.000,- for at bildene ikke skulle bli vist til hans familie. Senere økte gjelden og NN ble truet med vold og/eller med at X skulle «sprøyte heroin i kroppen» til NNs mindreårige sønn hvis NN ikke betalte det han skyldte,» står det i tiltalen.

Tiltalte skal ha overvåket fornærmedes bevegelser ved at han overvåket GPS-posisjonen på hans mobiltelefon. Etter en tid skal han ha tvunget fornærmede til å bytte navn og til å bo i en personbil utenfor boligen sin.