Stor vannlekkasje på Majorstuen i Oslo

Politiet etterforsker nå en sak der det har kommet trusler mot flere av deltakerne på årets prideparade på Tiktok. Foto: Javad Parsa / NTB

Politiet i Oslo vil etterforske hatefulle ytringer som kom under en direktesending på Tiktok under prideparaden i Oslo.

Politiet fikk tips om truslene etter paraden.

– Politiet valgte derfor å åpne etterforskning, sier politiadvokat Anders Briskodden ved Nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet i Oslo politidistrikt til NRK.

– Det var en del ytringer der som rettet seg direkte mot deltakere i paraden. Blant annet med trusler om bruk av vold og andre nedsettende kommentarer om de som gikk der, sier politiadvokaten.

Oslo-politiet registrerte i juni rundt 70 saker med hatkriminalitet mot skeive, en betydelig økning fra i fjor. Politiet skal dykke dypere ned i problematikken.

Det er en betydelig økning fra samme måned i fjor, da det ble registrert 20 slike saker i Oslo-området, skrev Oslo politidistrikt i en epost til NTB onsdag.

Sakene omfatter hatkriminalitet motivert av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Oslo Pride-leder Dan Bjørke mener økningen er alvorlig og må jobbes med.

– Mesteparten av dette er pøbelstreker og vandalisme, men de som utfører dette skal vite at det skaper en uro blant folk som er helt unødvendig. Vi får håpe at disse tallene får folk til å forstå hvorfor det er så viktig at vi har pridemarkeringer over hele landet, sa han til NTB.

Politiet anslår at over 90.000 personer deltok for å markere pride under paraden lørdag. Det er et rekordhøyt antall.