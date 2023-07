Politiaksjon på Grønland i Oslo – har avfyrt skudd

Et redningshelikopter er på vei til en tankbåt utenfor Kristiansund etter at en mann falt over bord. Han er ikke blitt sett på flere timer.

– Vi koordinerer søk etter en person som skal ha havnet over bord. Redningshelikopter og redningsskøyter er på vei ut, opplyser redningsleder Per Hognaland i Hovedredningssentralen Sør-Norge til VG.

Operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt sier til avisa at man ikke har observert mannen siden klokka 18, og fartøyet har snudd for å lete etter ham.

På Flightradar kan et redningshelikopter ses på vei fra Ørland til ut i havet nord for Kristiansund.