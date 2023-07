Spesialenheten om skuddene på Grønland: Utilsiktet skudd

Setter EU-krav før en godkjenning av Sveriges Nato-søknad. Foto: Francisco Seco

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier EU bør åpne for et tyrkisk medlemskap før den tyrkiske nasjonalforsamlingen godkjenner Sveriges Nato-søknad.

– Først må veien åpnes for et tyrkisk EU-medlemskap, så kan vi åpne for å få Sverige inn i Nato, akkurat som vi gjorde for Finland, sier Erdogan i et TV-intervju før avreise til Nato-toppmøtet i Vilnius.

Tyrkia søkte først om å bli medlem av Det europeiske økonomiske fellesskapet – en forgjenger til EU – i 1987. I 1999 fikk de kandidatstatus av EU, og i 2005 startet landet formelle medlemsforhandlinger med blokken. Samtalene stoppet imidlertid opp i 2016 på grunn av europeiske bekymringer om tyrkiske menneskerettighetsbrudd.

– Nesten alle Nato-medlemmene er EU-medlemmer. Jeg henvender meg nå til disse landene, som har fått Tyrkia til å vente i over 50 år, og jeg vil henvende meg til dem igjen i Vilnius, fortsetter han.