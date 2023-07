Biden ønsker Tyrkias Sverige-ja velkommen

Det israelske angrepet mot flyktningleiren Jenin på den okkuperte Vestbredden i forrige uke forårsaket store ødeleggelser og kostet tolv palestinere livet. En video viser at et TV-team fra Al Arabiya ble beskutt og fikk et kamera ødelagt. Foto: AP / NTB

Palestinske journalister som dekket Israels angrep mot flyktningleiren Jenin i forrige uke, ble beskutt av israelske soldater, viser video.

Videoen er publisert av TV-stasjonen Al Araby og delt av den israelske avisen Haaretz.

Et av TV-kameraene fanger opp hendelsen der det åpnes ild fra det israelske militærkjøretøyet. Videoen viser at journalistene er iført skuddsikre vester tydelig merket PRESS.

Al Arabiya-journalisten Ameed Shehadeh og fotografen Rabie al-Munir flyktet inn i et palestinsk hus og slapp uskadet fra hendelsen.

– De så oss, og hele hensikten var å hindre oss fra å kringkaste inne fra leiren, forteller Munir til den israelske avisen Haaretz. Ifølge ham ble kameraet deres truffet av 20 skudd.

Det israelske senteret for beskyttelse av medier (I'lam) vil nå forfølge saken og kreve full etterforskning av hendelsen.

Den israelske hæren sier i en kunngjøring at de ble beskutt av væpnede menn i leiren og at de besvarte ilden.