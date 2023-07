Politiets bekymrings-meldinger har ikke nådd frem

Japans høyesterett har i en historisk dom gitt medhold til en transkvinne som saksøkte regjeringen for begrenset adgang til toaletter på jobb.

Retten fant at det ikke var noe grunnlag for at transkvinnen skulle bli nektet å bruke kvinnetoalettet, som var nærmest kontoret hennes, på Japans økonomi- og handelsdepartement.

Det at hun ble tvunget til å bruke et annet toalett to etasjer fra sitt eget kontor, viser kun at andre ansatte fikk forhold «overdrevent tilrettelagt», mens for transkvinnen ble det vanskelige, la retten til.

Kjennelsen er den første i Japans høyesterett som er relatert til arbeidsforhold for LHBT-individer.