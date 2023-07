Norge sier ja til å trene ukrainske F-16-piloter

Den tidligere kommuneoverlegen i Frosta ble fratatt sin legeautorisasjon 12. juni av Helsetilsynet. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Den tidligere kommuneoverlegen på Frosta sier at han filmet undersøkelser av pasienter for å bevise at han er uskyldig og er glad for at det er gjort, ifølge NRK.

NRK har fått innsyn i klagen som er sendt til Statens helsetilsyn, etter at den tidligere kommuneoverlegen i Frosta i Trøndelag ble fratatt sin legeautorisasjon i juni.

Politiet har funnet flere harddisker hjemme hos legen, som inneholder over 6000 timer med videomateriale.

De fleste av harddiskene skal inneholde videoer av gynekologiske undersøkelser som legen har utført på pasienter.

Legen er klar over at videofilming er et brudd på gjeldende handlingsregler.