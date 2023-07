Jernbanen åpnet igjen mellom Lillestrøm og Oslo lufthavn

Partiet Marsj fremad tok valgseieren under valget 14. mai. Partileder Pita Limjaroenrat (til høyre) er her sammen med Chonlanan Srikaew, leder i Pheu Thai, det andre opposisjonspartiet som gjorde et solid valg. Foto: Arkivfoto: Sakchai Lalit / AP / NTB

Valgkommisjonen i Thailand anbefaler at opposisjonens fremste kandidat til å overta som statsminister, utestenges midlertidig fra nasjonalforsamlingen.

Kommisjonen har gransket den prodemokratiske lederen i partiet Marsj fremad, Pita Limjaroenrat (42), for påståtte brudd på valgkampreglene.

Kommisjonens leder Ittiporn Boonprakong opplyser til nyhetsbyrået AFP onsdag at granskingen er fullført, og at anbefalingen altså er at Pita suspenderes.