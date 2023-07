Erdogan: Sveriges Nato-søknad vil tidligst godkjennes til høsten

En video Dagbladet publiserte, viste hva som skjedde de aktuelle minuttene utenfor Esso Deli de Luca på Kongsberg. Foto: Dagbladet TV

Riksadvokaten har besluttet å anke frifinnelsen i politivoldssaken i Kongsberg.

– Spesialenheten har i dag informert partene om at påtalemyndigheten anker Buskerud tingretts dom 7. juli 2023. Etter ordre fra riksadvokaten vil det bli inngitt en fullstendig anke. Det er i tråd med innstillingen Spesialenheten sendte riksadvokaten tidligere denne uken, Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten.

Forsvareren til politimannen som ble frifunnet i tingretten for vold på Kongsberg, sier at de var forberedt på at saken ville bli anket.

– Selv om vår klient har vært forberedt på at det kan komme en anke i saken, er han naturligvis skuffet over at dommen ankes og at han må forberede seg på en ny rettsrunde og den medieoppmerksomheten som følger med det, sier advokatene John Christian Elden og Heidi Reisvang i Elden Advokatfirma i en uttalelse sendt til NTB.

Saken oppdateres.