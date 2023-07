Vest politidistrikt: 219 bekymringsmeldinger som ikke er åpnet

Nyutdannede leger streiker for å få høyere lønn. Dagens lønnsnivå for disse det samme som for 15 år siden. Foto: Danny Lawson / PA / AP / NTB

Britiske leger gikk torsdag ut i det som er den største legestreiken i landets helsevesen NHS noensinne. Legene krever høyere lønn og bedre arbeidsvilkår.

Streiken skal vare i fem dager og er den siste i en rekke streiker helsearbeidere i NHS har tatt i løpet av de siste åtte månedene.

Det er nyutdannede leger, såkalte «junior doctors», som streiker. De utgjør omtrent halvparten av legene i NHS.

Årsaken til streiken er at disse legenes lønn er på samme nivå som det var i 2008 og 2009, noe de krever at settes opp til å være i tråd med dagens generelle pris- og lønnsnivåer.