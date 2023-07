Hollywood-skuespillere går ut i streik

Sveriges utenriksminister Tobias Billström. Foto: Hanna Johre / NTB

Sveriges utenriksminister Tobias Billström sier Sverige vil oppfylle alle vilkårene i avtalen med Tyrkia, men ikke før Nato-søknaden deres er ratifisert.

Tyrkias president Reccep Tayip Erdogan sa onsdag at han forventer at Sverige tar konkrete skritt mot terrorisme mot at Tyrkia ratifiserer den svenske Nato-søknaden.

Hvis godkjenningen ikke kommer, vil ikke Sverige oppfylle sin del av avtalen med Tyrkia, advarer Billström.

– Vi er enige om at Sverige skal legge frem et «veikart». Det kommer vi naturligvis til å gjøre. Vi kommer til å oppfylle hvert eneste punkt i overenskomsten. Men vi kommer naturligvis til å gjøre dette etter at vi er blitt ratifisert, sier han til Dagens Nyheter.