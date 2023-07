Ungdom døde etter frontkollisjon i Steinkjer

Biden-administrasjonen har pekt på klima som et av områdene hvor det er mulighet for å samarbeide med Kina. Forholdet mellom de to landene har i lengre tid vært anspent. Arkivfoto: Alastair Grant / AP / NTB

USAs klimautsending John Kerry besøker Kina fra 16. til 19. juli for å gjenoppta klimasamtalene mellom de to landene.

I Kina skal Kerry treffe sin kinesiske motpart Xie Zhenhua. Klokken 9.30 søndag morgen norsk tid melder nyhetsbyrået AFP at Kerry er på plass i Beijing.

Klimasamtalene gjenopptas etter at de ble lagt på is av Kina i fjor. Det skjedde som svar på et besøk av daværende leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, til Taiwan.