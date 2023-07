Putin kaller angrepet på Krim-broen en terrorhandling

Et nytt legemiddel fra den amerikanske legemiddelprodusenten Eli Lily and Co skal vise gode resultater i å bremse utvikling av Alzheimers sykdom. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB

Amerikanske Eli Lilly and Co. har søkt myndighetene om godkjennelse av donanemab, et nytt legemiddel som bremser utviklingen av Alzheimer.

USAs mat- og helsetilsyn FDA godkjente i januar legemiddelet leqembi fra japanske Eisai, som også bremser svekkelsen av hukommelse og tenkning i første fase hos pasienter med Alzheimers sykdom.

Kliniske tester har ifølge produsenten vist at også donanemab kan bremse svekkelsen med mellom fire og sju måneder, eller med rund 60 prosent i et tidlig stadium av sykdommen.

– Endelig er det et visst håp, sier John Sims hos den amerikanske legemiddelprodusenten Eli Lilly and Co.

– Vi kurerer ikke sykdommen. Diabetes har heller ingen kur, men det betyr ikke at man ikke kan behandle pasienter på meningsfullt vis, sier han.