Trump mål for etterforskning av Kongress-stormingen

Rødts Bjørnar Moxnes sykmelding, som har vart i litt over to uker, blir forlenget. Han er nå sykemeldt til og med 25. juli, skriver partiet i en pressemelding.

Marie Sneve Martinussen fortsetter som midlertidig partileder.

Moxnes ble sykmeldt 3. juli, tre dager etter at det ble kjent at var tatt for tyveri av et par Hugo Boss-solbriller til en verdi av 1199 kroner på Gardermoen. Saken ble kjent gjennom en artikkel i Romerikes Blad 30. juni.

Tyveriet fant sted 16. juni i år da Moxnes var på en privat reise. Han fortalte selv at han glemte at han hadde brillene med seg ut av butikken, mens politiet på sin side mente at han hadde stjålet brillene med vilje. Politikeren godtok i etterkant et forelegg på 3000 kroner.

På en pressekonferanse dagen etter oppslaget i Romerikes Blad beskrev Moxnes hendelsen som pinlig, og han beklaget. Han fikk samtidig støtte fra flere profiler i partiet.

Han har i etterkant også endret forklaringen sin om hva som skjedde i butikken på flyplassen flere ganger.

Samme dag som Moxnes ble sykmeldt, kalte partiet inn til et ekstraordinært landsstyremøte. Midlertidig partileder Marie Sneve Martinussen møtte pressen etter møtet og sa da at Moxnes hadde partiets fulle tillit.