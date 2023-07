Frp krever kontrollsak etter 25. juni-terroren

Kampene mellom regjeringshæren og deres tidligere allierte i RSF-militsen raser videre i Sudan. Dette bildet er fra hovedstaden Khartoum 23. juni. Foto: AP / NTB

Sudans hovedstad Khartoum rystes av nye fly- og artilleriangrep. På bakken raser det kamper mellom hæren og deres tidligere allierte i RSF-militsen.

Også andre steder i Sudan fortsatte kampene torsdag.

– RSFs baser blir angrepet med artilleri, forteller en innbygger i El-Obeid, rundt 350 kilometer sørvest for Khartoum.

Også sør i hovedstaden Khartoum ble det meldt om nye kamphandlinger i morgentimene torsdag.

Sudans regjeringshær anklaget onsdag militsen for å stå bak et droneangrep mot et boligområde der 14 mennesker ble drept og 15 ble såret.

Innbyggere i området forteller at minst 13 sivile ble drept i angrepet.

Minst 3000 mennesker er drept siden krigen mellom de to rivaliserende generalene Abdel Fattah al-Burhan, som er forsvarssjef, og hans tidligere nestkommanderende, RSF-militsens leder Mohamed Hamdan Dagalo, brøt ut i april.

Over 3,3 millioner mennesker har ifølge FN flyktet fra kamphandlingene, og over 700.000 av dem har søkt tilflukt i et av Sudans naboland.