Jusprofessor: Borten Moe må etterforskes

Frp-leder Sylvi Listhaug sier det fremstår som alvorlig at Ola Borten Moe (Sp) brøt regjeringens habilitetsregler med et aksjekjøp, og at han burde vite bedre.

– Det burde være elementært at man ikke kan drive med aksjehandel i et selskap og samtidig være med på å behandle saker om det samme selskapet i regjering, kommenterer Listhaug i en e-post til NTB fredag.

Overfor E24 opplyser forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) å ha brutt regjeringens retningslinjer for aksjehandel og innrømmer at han brøt regjeringens habilitetsregler ved et aksjekjøp i Kongsberg Gruppen.

– Det er skuffende at Borten Moe som erfaren statsråd gjør denne type feil. Dette fremstår som nok en alvorlig sak, der statsråder ikke skjønner sin egen rolle, sier Listhaug, som mener dette føyer seg inn i en rekke av saker som svekker Støres autoritet som regjeringssjef:

– Det er pinlig å se hvor amatørmessig regjeringen fremstår når det gjelder helt grunnleggende spilleregler, enten det er snakk om habilitet eller aksjehandel.

