Flere evakuert etter brann i lagerbygg på Vigra

Alberto Nunez Feijoo og hans konservative PP har håp om å overta makta i Spania. Foto: Manu Fernandez / AP / NTB

Høyrepartiet PP ble største i valget i Spania, og lederen vil forsøke å danne regjering. Samtidig har ingen blokker flertall, og situasjonen kan bli fastlåst.

Rundt midnatt var 99 prosent av stemmene talt opp.

Den sittende statsministeren Pedro Sánchez fra sosialistpartiet (PSOE) erklærte rett etterpå seier for venstresiden, til tross for at konservative Partido Popular (PP) ble størst.

– Den bakoverskuende blokken, som foreslo å gjøre fullstendig om på alle framskritt vi har gjort de siste fire årene, har mislykkes, sa han til sine tilhengere.

Også PP-leder Alberto Núñez Feijóo erklærte natt til mandag seier. Med 99,3 prosent av stemmene talt opp ligger PP an til å få 136 mandater og bli det største partiet.

– PP har vunnet valget, sier han.

– Min jobb er å starte en dialog for å forsøke å styre, fortsetter partilederen.

Tilbake for ytterliggående høyre

Det ytterliggående høyrepartiet Vox går tilbake og ligger på 33 mandater.

Valgdagsmålinger har antydet at opposisjonsleder Nunez kan overta makta. Den potensielle koalisjonen mellom PP og Vox har imidlertid ikke nådd over grensa på 176 seter, som trengs for å ha flertall i nasjonalforsamlingen.

Det regjerende PSOE ligger foreløpig an til å få 122 mandater, og deres koalisjonspartner Sumar ligger an til 31 mandater.

Dermed ligger partiene som trolig vil støtte det regjerende sosialistpartiet, an til å få 172 mandater. De som støtter opposisjonsleder Alberto Núñez Feijóo, ser ut til å få 170 mandater.

Kan bli fastlåst situasjon

– Det er en dyrekjøpt seier for PP, som ikke er i stand til å danne regjering, sier den politiske analytikeren Verónica Fumanal.

Hun legger til at de konservative nå må gå til ytre høyre, og selv det er ikke nok.

– Jeg ser for meg en fastlåst situasjon i nasjonalforsamlingen, sier analytikeren.

Nå venter trolig uker med politisk hestehandel og usikkerhet rundt hvem som skal lede landet.

Katalanske separatister

Resultatet søndag gjøre at det katalanske separatistpartiet Junts avgjørende. Men hvis partiet ber om en folkeavstemning for den nordøstlige provinsen Catalonia, blir det trolig ifølge analytikeren en altfor stor pris å betale for Sánchez.

– Vi kommer ikke til å gjøre Pedro Sánchez til statsminister uten å få noe i bytte, sier partiets parlamentsmedlem Míriam Nogueras.

Med et valg midt på sommeren er det sannsynlig at flere millioner velgere er på ferie andre steder enn sine ordinære valglokaler, men det har vært en kraftig oppgang i tallet på poststemmer.

Kan bli første siden 1975

Dersom PP kommer til makten med støtte fra Vox, blir det første gang et ytterliggående høyreparti har makta siden Francos diktatur tok slutt i 1975. Vox taper imidlertid terreng fra forrige valg, da de fikk 52 seter i parlamentet.

De konservative (PP) slo fast allerede da de første valgresultatene kom inn, at de er storfornøyde. De får uansett en stor oppgang fra forrige valg, da de endte på 89 mandater.