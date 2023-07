Sinéad O’Connor er død

Tall fra Norsk studentorganisasjon (NSO) viser at studenter går over 6000 kroner mer i minus hver måned i år, sammenlignet med 2022.

– Det er krise i studenters økonomi, sier leder Oline Sæther i NSO til VG.

Studentorganisasjonen lager hvert år et budsjett som viser studenters utgifter sammenlignet med hva de får i studiestøtte. De har regnet seg frem til at studenter går 6407 korner i minus hver måned – 600 kroner mer enn i fjor. Tallene er hentet fra SIFOs referansebudsjett, levekårsundersøkelsen for studenter og SSB.

– Dette er veldig røde tall for Norges studenter. Vi er veldig bekymret for hvilke premisser studenter i høst skal studere under, og om de vil ha mulighet til å prioritere studier og egen helse, sier Sæther.

Sæther peker på at undersøkelser fra de siste årene viser at studenter må jobbe mer og mer. Årets økning er samtidig større enn prisveksten ellers i samfunnet. Sæther tror det i stor grad skyldes at leieprisene har steget så mye. Boligutgifter er den desidert største utgiftsposten i studentbudsjettet.