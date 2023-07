Avviser Unge Høyre-lederens innvandringsstopp

Ingen har tatt på seg ansvaret for angrepet, men politiets innledende etterforskning antyder at IS står bak. Flere familier holdt begravelser for ofre mandag. Foto: Mohammad Sajjad / AP / NTB

Antall drepte etter bombeangrepet i Khar i Pakistan søndag, har økt til 54. Flere familier holdt begravelser for sine døde mandag.

Angrepet skjedde i utkanten av byen Khar i distriktet Bajur, som grenser til Afghanistan.

En selvmordsbomber detonerte eksplosiver inne i et tettpakket lokale. 400 medlemmer og støttespillere av partiet Jamiat Ulema-e-Islam var til steder under et folkemøte.

Talspersoner for partiet sier at deres leder, Maulana Fazlur Rehman, ikke var der da angrepet skjedde. Mandag var tallet på drepte oppe i 54 personer, og nær 200 er såret, ifølge politiet.

Ingen har tatt på seg ansvaret for angrepet, men politiets innledende etterforskning antyder at IS står bak.

En talsperson for EUs utenrikssjef Josep Borrell sier mandag at angrepet var et «grusomt angrep» og «et forsøk på å svekke demokratiet».