Gutt bekreftet død etter drukningsulykke i Lyngdal

En femåring ligger på Haukeland universitetssjukehus etter badeulykken som fant sted i Norheimsund tirsdag. Det er uavklart hvordan det går med ham.

– Det går jo et gufs gjennom hele Kvam, og det er uhyggelig at det har skjedd her, sier fungerende politistasjonssjef Ann-May Garen i Kvam kommune til Bergens Tidende.

Det var tirsdag at gutten ble fløyet til Haukeland universitetssjukehus med redningshelikopter etter at han ble funnet bevisstløs under vann i Norheimsund i Hardanger. Ulykken skjedde da flere barn badet sammen.

Politiet vet ikke hva som var årsaken til ulykken og jobber ut fra flere hypoteser.