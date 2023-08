Jakter to personer etter alvorlig knivangrep på åpen gate i Oslo

Politiadvokat Silje Åsnes opplyser at hun har henlagt trusselsaken som gjorde at Redd Barna avlyste et pridearrangement for barn i Bergen i juni.

– Politiet kan ikke se at utsagnene som mistenkte har kommet med objektivt sett kvalifiserer som trusler etter straffeloven paragraf 263, skriver Åsnes i en e-post til Bergens Tidende.

Hun skriver at saken mot mannen i 60-årene er henlagt som «intet straffbart forhold bevist». Mannen er fra bergensområdet.

Mannen skal blant annet ha anklaget Redd Barna for å «normalisere avvik (unaturlighet)!» i kommentarer på deres facebookside. Han skrev også «La for helvete barn få sine første kjønnshår før dere begynner å spre usikkerhet» og kalte arrangementet for satanistisk. Mannen proklamerte også at han skulle begynne å bygge galger.

– Når det gjelder vurderingen opp mot straffelovens paragraf 266, er ytringene vurdert å falle innenfor det som må aksepteres som ytringsfrihet. I utgangspunktet har enhver rett til å ytre seg om nesten hva som helst, og om hvilket som helst tema, skriver Åsnes.

Barnefestivalen i Bergen ble erstattet med et innendørs arrangement på hotell, opplyser avisen.