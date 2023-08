Russland stempler Norge som «uvennlig land»

Foto: Michael Probst / AP

Lufthansa fikk et driftsresultat på 1,1 milliarder euro i andre kvartal og anslår at 2023 kan bli ett av de tre mest lønnsomme i flyselskapets historie.

Etter skatt viste bunnlinjen et overskudd på 881 millioner euro, som tilsvarer snaut 9,9 milliarder kroner med dagens kurs. Overskuddet er tre og en halv gang så stort som for et år siden.

I forbindelse med kvartalsrapporten justerte selskapet opp prognosen for årets drift og anslår nå at de vil ende med et justert driftsresultat på 2,6 milliarder euro. Det er en betydelig oppgang fra fjorårets 1,5 milliarder.

Økte priser og flere passasjerer sørget for at inntektene i andre kvartal økte.