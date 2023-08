Trump sier han er på vei til Washington for å bli pågrepet

Arfan Bhatti ble torsdag formiddag på nytt ført inn i retten i Islamabad i håndjern. Dette bildet av Bhatti er fra et fengslingsmøte i mai. Foto: Privat

I et rettsmøte i Islamabad i Pakistan ble det bestemt at den norske islamisten Arfan Bhatti skal holdes varetektsfengslet i ytterligere en uke, til 10. august.

I retten torsdag ble det ført et vitne fra innenriksdepartementet. Det er det samme vitnet som også var i retten forrige gang. Torsdag fortsatte utspørringen av vitnet.

Retten skal ta stilling til hvorvidt Bhatti skal utleveres til Norge eller ikke. Bhatti ønsker ikke å bli utlevert.

Få dager etter at Bhatti ble etterlyst internasjonalt, siktet for medvirkning til terror i Oslo etter masseskytingen i Oslo 25. juni, ble han tatt av en enhet i pakistansk politi. Han satt i arresten hos denne antiterror-enheten i over seks måneder uten å bli fremstilt for en dommer. I midten av april ble han formelt pågrepet og varetektsfengslet. Norge har begjært ham utlevert.

Bhatti er én av fire siktede etter masseskytingen mot utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum natt til 25. juni i fjor. To personer ble drept i angrepet. Over 20 ble skadet.

Bhatti er siktet for medvirkning til grov terror. Bhatti nekter straffskyld.