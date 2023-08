Lyn slo ned i bil i Sigdal – tre personer til sykehus

Det er ventet svært kraftig styrtregn for deler av Østlandet og Trøndelag mandag. Det er meldt opp mot 80 millimeter nedbør på mandag og over 100 millimeter i løpet av to døgn fra mandag til tirsdag.

Meteorologene har sendt ut oransje farevarsel for flom i Innlandet og Sør-Trøndelag, samt farevarsel for jord- og flomskredfare for deler av Innlandet, Viken, Trøndelag, samt Møre og Romsdal.

Fylkesberedskapssjef i Innlandet sier til NRK at det i løpet av helgen skal holdes flere møter mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). og fylkesberedskapsrådet for å oppdatere seg og for å forberede seg på det som kan komme.