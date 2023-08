Nordmann omkom i ulykke på MC-treff i Sverige

Mannen i 50-årene som ble pågrepet etter en knivhendelse i Bergen fredag, er løslatt.

En mann i 20-årene ble fraktet til sykehus etter en knivhendelse i en leilighet i Bergen fredag. En mann i 50-årene er siktet for å ha knivstukket mannen.

Lørdag kveld opplyser politiet til Bergens Tidende at den siktede mannen er løslatt fra arresten etter at det ikke lenger er fare for bevisforspillelse.

– Han er avhørt lørdag og har ikke bestridd at han har påført skadene, sier politiadvokat Jan Christian Alvheim til avisen.

Fornærmede var bevisst og oppegående da han ble fraktet til Haukeland universitetssjukehus. Til NTB opplyste politiet at fornærmede hadde skader i en fot.

Han er nå skrevet ut fra sykehuset og avhørt, ifølge politiet

Fredag ble det opplyst at den fornærmede var på besøk hos mannen i 50-årene, og at det da skal ha skjedd en uoverensstemmelse mellom de to.