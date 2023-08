Jordskredfaren på Romerike oppgraderes til rødt nivå

Som følge av ekstremværet Hans, er det stengt for togtrafikk mellom Hamar og Lillehammer. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Som følge av det ventede ekstremværet på Østlandet er det stengt for togtrafikk mellom Hamar og Lillehammer.

Opprinnelig meldte Bane Nor at strekningen ville være stengt frem til mandag klokken 12. Nå skriver de på sine sider at den forblir stengt frem til tirsdag formiddag.

Bane Nor opplyser at det vil komme en ny oppdatering tirsdag klokken 12.

Følgende toglinjer påvirkes av stansen:

* R60 Hamar – Røros – Trondheim S, Rørosbanen

* RE10 Drammen – Oslo S – Lillehammer, Dovrebanen

* F6 Oslo S – Trondheim S, Dovrebanen