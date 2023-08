Oversvømmelse: Brannvesenet med klar oppfordring

Ekstremværet Hans har herjet på Østlandet mandag. Forsikringsselskapet If anslår at det vil bli gjort skader for millioner av kroner.

I 16-tiden hadde selskapet fått inn over 70 meldinger om skader som følge av ekstremværet Hans.

– Det er først og fremst vann som har trengt inn i kjellere i boliger og hos bedrifter. Men det har også kommet inn skader på biler og vanninntrengning gjennom tak, sier kommunikasjonssjef Sigurd Clementz i If.

Antall skademeldinger er ventet å stige utover kvelden og natten.

Clementz har foreløpig ikke noe eksakt anslag, men venter at skadene som følge av Hans vil beløpe seg til millioner.

– Det er umulig å si på et så tidlig tidspunkt. Nå sender vi ut folk for å hjelpe til med skadene, og vi er mindre opptatt av å taste på kalkulatoren. Likevel er det mulig å si at det vil bli millionskader denne gang, opplyser han.