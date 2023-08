Raymond Johansen oppfordrer til hjemmekontor i Oslo

EkstremvÊret Hans har herjet pÄ Østlandet mandag. Forsikringsselskapet If anslÄr at det vil bli gjort skader for millioner av kroner.

I 16-tiden hadde selskapet fÄtt inn over 70 meldinger om skader som fÞlge av ekstremvÊret Hans.

– Det er fĂžrst og fremst vann som har trengt inn i kjellere i boliger og hos bedrifter. Men det har ogsĂ„ kommet inn skader pĂ„ biler og vanninntrengning gjennom tak, sier kommunikasjonssjef Sigurd Clementz i If.

Antall skademeldinger er ventet Ă„ stige utover kvelden og natten.

Clementz har forelĂžpig ikke noe eksakt anslag, men venter at skadene som fĂžlge av Hans vil belĂžpe seg til millioner.

– Det er umulig Ă„ si pĂ„ et sĂ„ tidlig tidspunkt. NĂ„ sender vi ut folk for Ă„ hjelpe til med skadene, og vi er mindre opptatt av Ă„ taste pĂ„ kalkulatoren. Likevel er det mulig Ă„ si at det vil bli millionskader denne gang, opplyser han.