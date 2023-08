Alvorlig situasjon i Nesbyen - vannet stiger videre

Tirsdag presenterte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) regjeringens ja til elektrifisering av gassanlegget på Melkøya.

Nyheten har vakt sterke reaksjoner lokalt hos Senterpartiet i Nord.

Partiet har fra før et vedtak i landsmøtet om at de ikke ønsker elektrifisering av Melkøya dersom det baserer seg på dagens nett. Regjeringens forslag baserer seg på et utvidet nett i nord.

Nå blir det avholdt et ekstraordinært fylkesstyremøte i Troms Senterparti i kveld klokken 19. Det bekrefter fylkesleder Svein Leiros.

– Der skal vi gå gjennom det som har kommet frem i dag, så får vi ta det derfra. Dette er en veldig krevende sak for partiet. Vi har et landsmøtevedtak om elektrifisering, og så har det kommet frem nye momenter i dag, sier Leiros til Aftenposten.

– Det er en sak som har vært omstridt, og tilbakemeldingene fra medlemmene være har vært ganske så klar og tydelig.

– Senterungdommen tar til orde for at landsstyret må drøfte regjeringssamarbeidet dersom regjeringen ikke snur. Hva tenker du om det?

– Det tar ikke jeg noe stilling til. Vi behandler dette godt i partiet.