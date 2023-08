Togtrafikken mellom Oslo S og Oslo lufthavn stengt frem til onsdag

Susabäcken i Åre gikk over sine bredder og førte til at alle veier i kommunen ble stengt, inkludert E14, som går fra Stjørdal til Sundsvall på den svenske østkysten. Foto: Räddningstjänsten / TT / NTB

Fiskehavnen i Göteborg er oversvømt, og kraftig vind gjør at konteinerhavnen er stengt. Også andre steder i Sverige kjenner konsekvensen av ekstremværet Hans.

I Göteborg har Göta elv gått over sine bredder og blant annet oversvømt fiskehavnen, skriver Aftonbladet. Lasteterminalen APM har sett seg nødt til å stanse arbeidet med tomkonteinere på grunn av kraftig vind.

– Det er full stans for sjåfører som skal hente tomme konteinere. Vi holdt på en stund, men måtte stenge på grunn av været. Vi beklager dette, men det er sikkerhetshensyn som gjør at vi stenger midlertidig, sier Victor Gustafsson i APM Terminals til Göteborgs-Posten.

Rett sør for den svenske storbyen er to felt stengt på E6 på grunn av oversvømmelser, noe som skaper problemer for trafikken.