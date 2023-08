RV 3 og E6 stengt mellom Østlandet og Trøndelag

Langt over 500 personer er evakuert i Viken, opplyser Statsforvalteren til NTB. Statsforvalteren meldte først at over 1500 var evakuert.

Statsforvalteren i Oslo og Viken opplyser til NTB at 265 personer er evakuert i Hol, 15 er evakuert i Flå, mellom 150 og 200 er evakuert i Nesbyen, flere hundre er evakuert i Ål, 21 er evakuert i Gol og 100 er evakuert i Lillestrøm.