Evakuerer rundt 1000 personer i Hønefoss

Minst 16 mennesker er skadet i en eksplosjon på en fabrikk nordøst for Moskva, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.

Fabrikken ligger i byen Sergej Posad, fem mil fra hovedstaden. Eksplosjonen skal ha blitt utløst i et lager med pyroteknisk utstyr.

Tidligere på dagen hevdet ordføreren i Moskva at to angrepsdroner med kurs mot hovedstaden var skutt ned. Nødetatene sier imidlertid til Tass at de ikke tror eksplosjonen på fabrikken skyldtes et droneangrep.